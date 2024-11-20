Мажоретки из Истры выступили на турнире по футзалу в Орехово-Зуеве

Истринские мажоретки выступили на турнире, посвященному памяти участника СВО Александра Толмачева. Он проходил в Сергиево-Посадском городском округе.

Известный и любимый образцовый коллектив «Ансамбль мажореток „Истра“» добавил красок в атмосферу турнира своим выступлением. На мероприятии пришло много людей и почетных гостей.

Приняли участие восемь команд из Сергиева Посада и Москвы и Подмосковья. Среди почетных гостей мероприятия были знаменитый российский футболист Дмитрий Сенников, опытный тренер Анатолий Коробочка, а также представители Министерства обороны России и ветераны боевых действий. Турнир собрал множество зрителей, пришедших отдать дань уважения герою.

Александр Толмачев ушел из жизни 12 ноября 2023 года в ходе сражений за населенный пункт Синьковка в Купянском районе Харьковской области. В честь его подвига родные и друзья, среди которых было много спортсменов, решили провести памятные соревнования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».