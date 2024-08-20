Матрасы из Шатуры отправили для пострадавших в Курскую область

Почти 100 матрасов и 40 подушек приготовили на фабрике Sonberry в Шатуре для пострадавших жителей Курской области. Гумпомощь отправят в пункт временного размещения людей.

Инициативу проявил руководитель фабрики Николай Конорев. Житель Шатуры связался с руководством Обоянского округа, чтобы спросить, какая помощь им сейчас необходима.

«Там такое положение тяжелое, 121 тысяча уже эвакуирована, из них 1000 человек попали в Обоянский район, откуда я родом. Поэтому мы туда позвонили, обратились, я два раза разговаривал с главой муниципалитета, они очень ждут помощи. Все есть там, но все такое потрепанное, уставшее», — прокомментировал Николай Конорев.

Всего в пункт временного размещения отправят 99 матрасов и 40 подушек. Сейчас готовят партию — уже постельного белья.

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