Матерям в Химках рассказали об особенностях ухода за новорожденными

В Химках провели конференцию «Мама, папа, я — здоровая семья» на базе женской консультации «Мама и малыш». Специалисты рассказали об особенностях ухода за новорожденными и практической помощи для молодых родителей.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Семья». В нем приняли участие заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, заместитель министра здравоохранения Московской области по детству Елена Зинатулина, представители Химкинской клинической больницы и кафедры педиатрии имени Георгия Сперанского.

Цель конференции — повышение уровня здоровья детей и матерей. Специалисты рассказали про меры поддержки беременных женщин и молодых родителей.

С 2022 года в клинической больнице в Химках организовали кабинет поддержки грудного вскармливания. Врачи консультируют молодых мам и оказывают практическую помощь. Также функционирует школа для беременных «Мама, папа и я». За два года прошло 58 занятий с беременными женщинами и 78 занятий с молодыми родителями.

В Химках уделяют внимание вопросам здравоохранения населения. Продолжается капитальный ремонт родильного дома на Ленинском проспекте в рамках государственной программы. В здании оборудуют палаты по последним требованиям для совместного пребывания матери и ребенка.