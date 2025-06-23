Матерям детей-инвалидов напомнили о бесплатных досуговых программах в Подмосковье

В Подмосковье с 2023 года реализуют проект «Мамино время» для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Он предлагаем матерям различные мероприятия и занятия, где они могут отвлечься от будничной суеты и отдохнуть.

«Наш особенный проект охватил уже больше трех тысяч женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Подмосковье уже работают 60 клубов проекта. Там проводят занятия по йоге, гимнастике, катанию на байдарках, а также по танцам и рисованию. Они посещают мастер-классы по массажу, бьюти-процедурам и консультации психолога.

В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что с этого года для родителей добавили новые направления: художественные промыслы, нейрография и экскурсии.

Присоединиться к проекту можно бесплатно в ближайшем социальном центре.