Материалы из собрания Бахрушинского театрального музея покажут в Химках

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках и Бахрушинский театральный музей открывают совместную выставку «Русская сказка на театральной сцене». Посетители смогут увидеть уникальные сценографические работы для опер и балетов по мотивам русских народных сказок, а также узнать о художественных подходах мастеров XIX–XX веков.

На выставке представлены сценографии художников для опер «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, балета «Жар-птица» Игоря Стравинского. Посетители смогут увидеть эскизы декораций и костюмов, созданные художниками Иваном Билибиным, Натальей Гончаровой, Александром Головиным, Владимиром Егоровым и Александром Бенуа. Посетители увидят как через оформление сказочной Руси раскрывается художественная стилизация и образ идеального мироздания.

Выставка также сопровождается фотопортретами знаменитых оперных артистов Сергея Лемешева, Антонины Неждановой, Антона Барцала и Аврелии-Цецилии Добровольской.

Выставка откроется 10 декабря в 14:00 и будет доступна для посещения до 2 февраля. Вход на экспозицию бесплатный, а выставочный комплекс «Артишок» принимает гостей ежедневно с 10:00 до 18:00 за исключением понедельника и вторника.

Адрес: Ленинский проспект, парк Толстого. Возрастные ограничения 0+.