Материалы для плетения маскировочных сетей передали волонтерам в Богородском округе

Депутат Богородского округа Сергей Мелин вместе с сотрудниками Центра объединения гражданских инициатив «Единые» посетили волонтерский отряд «Вместе выстоим!» из Старой Купавны. Они передали необходимый материал для изготовления маскировочных сетей.

Волонтерский отряд «Вместе выстоим!» действует в Центре культуры «Акрихин» в Старой Купавне. Каждый желающий может прийти в удобное для него время и помочь в плетении маскировочных сетей.

Организатор помощи бойцам — Глеб Макушкин. Он рассказал, что закупается необходимый материал на собственные средства и добровольные пожертвования горожан.

Депутаты Богородского округа Сергей Мелин и Анатолий Лебедев помогли с приобретением необходимого материала. Маскировочные сети — это защита, способная укрыть наших бойцов от дронов и тем самым сохранить жизни солдатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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