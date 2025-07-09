Матерей новорожденных в Серпухове поздравили с Днем семьи

В Серпуховском роддоме с Днем семьи, любви и верности поздравили мам новорожденных. Главный врач Александр Скобенников вручил им памятные подарки.

С начала 2025 года в Серпуховском роддоме родились 456 малышей, а за последние сутки — четыре ребенка. Еще 14 мам готовятся к выписке.

Родильный дом постоянно приглашает будущих матерей на Дни открытых дверей, которые проводятся по четвергам в конференц-зале женской консультации. Там можно познакомиться со специалистами, узнать о работе учреждения и поучаствовать в экскурсии.

«Когда человек боится, он уже теряет надежду. А когда есть рядом замечательные врачи, все страхи исчезают, и вот я очень благополучно, легко родила свою дочь», — поделилась одна из рожениц.

Серпуховский родильный дом — это не просто медицинское учреждение, это место, где начинается новая глава жизни каждой семьи.