Математический класс запустили в школе Серпухова

Пущинская школа № 3 стала одной из площадок масштабного образовательного эксперимента, который уже приносит первые плоды. В сентябре 2025 года в учебном заведении в рамках пилотного проекта «Математические классы Подмосковья» был сформирован уникальный седьмой «М» класс.

«Сегодня его ученики доказывают, что возраст — не помеха для серьезных академических достижений. Настоящей сенсацией стало выступление семиклассницы Элины Морозовой на региональном этапе олимпиады школьников. Девочка решила соревноваться не со сверстниками, а с учащимися на год старше. Элина справилась с заданиями восьмого класса и вошла в число призеров, оставив позади опытных участников», — сообщили в школе.

Успех Элины и ее одноклассников — результат интенсивной программы. Седьмой «М» был сформирован из детей, показавших лучшие результаты на входном тестировании еще в шестом классе.

Обучение ведется по специализированным учебникам углубленного уровня. Математика в этой школе не ограничивается стенами кабинета: ученики участвуют в турнирах «Регата» и «Вершина», а во время каникул посещают дополнительные интенсивы. На сегодняшний день проект охватывает уже 741 школу региона.