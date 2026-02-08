Математические классы открыли в двух школах Можайского округа

В школе «Гармония» в Можайске и в школе «Перспектива» в селе Тропарево начали работать специализированные математические классы. Ученики углубленно изучают алгебру, геометрию и элементы высшей математики.

В новом классе для пятиклассников ученики признаются, что сначала темы казались сложными, но теперь они успешно с ними справляются.

Директор школы «Гармония» Янина Кочергина отметила, что у детей проявляется иное мышление, которое способствует интересу не только к точным наукам, но также расширяет кругозор и помогает определиться с профессией. По ее словам, это прекрасный шанс для талантливых детей.

Еще один математический класс заработал в сельской школе. Там учатся 13 человек, а цель — подготовка к поступлению в ведущие инженерные и экономические вузы страны. Преподаватель прошла специальную курсовую подготовку для работы по углубленной программе. Школьники изучают алгебру, геометрию, математический анализ, логику и теорию вероятности.

Всего в Можайском округе уже работают более 20 специализированных математических классов для учеников с первого по 11 классы.