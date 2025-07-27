Математические группы откроют в детских садах в Химках
Специальные профильные группы по математике появятся в дошкольных образовательных учреждениях в Химках уже с 1 сентября. В них будут заниматься дети от пяти до семи лет.
Группы начнут работать в 12 школах Химок. Шесть из них появятся в отделениях «Аистенок» и «Умка» школы «Флагаман» в Новых Химках и еще четыре — в детском саду Луневской школы.
Занятия будут проводить по пособию Людмилы Петерсон «Раз — ступенька, Два — ступенька». Пособие разделено на два уровня — для старшей и подготовительной групп.
При этом знания детей будут проверять в течение всего учебного года. Для них организуют входное тестирование осенью, промежуточное — в декабре и итоговую проверку — в апреле.
Отметим, что проект реализуют в рамках программы «Предшкола». Его цель — углубленно подготовить дошкольников к первому классу.