Математические группы откроют в детских садах в Химках

Специальные профильные группы по математике появятся в дошкольных образовательных учреждениях в Химках уже с 1 сентября. В них будут заниматься дети от пяти до семи лет.

Группы начнут работать в 12 школах Химок. Шесть из них появятся в отделениях «Аистенок» и «Умка» школы «Флагаман» в Новых Химках и еще четыре — в детском саду Луневской школы.

Занятия будут проводить по пособию Людмилы Петерсон «Раз — ступенька, Два — ступенька». Пособие разделено на два уровня — для старшей и подготовительной групп.

При этом знания детей будут проверять в течение всего учебного года. Для них организуют входное тестирование осенью, промежуточное — в декабре и итоговую проверку — в апреле.

Отметим, что проект реализуют в рамках программы «Предшкола». Его цель — углубленно подготовить дошкольников к первому классу.