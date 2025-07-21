Математические группы откроют в детских садах Подмосковья в сентябре

С 1 сентября в детских садах Подмосковье откроют математическое направление в рамках проекта «Предшкола». За год участники пройдут три этапа оценки знаний.

Как рассказали в областном Минобразовании, нововведение рассчитано на ребят в возрасте от пяти до семи лет. Отбор в математические группы будет проводить по результатам диагностики в начале учебного года.

В основу программы легло пособие Людмилы Петерсон. Оно включает в себя два этапа: для старшей и подготовительной групп. В течение года ребята пройдут три этапа оценки знаний.

«Математическое направление реализуется как через вариативную часть основной образовательной программы, так и в формате дополнительного образования. Программу обеспечат методическими рекомендациями. Будет проводиться регулярный мониторинг результатов». — отметили в министерстве.

В прошлом учебном году в проекте участвовали более 84 тысяч ребят. Средний балл по общему модулю составил 41,7 из 50.

Новые группы дадут детям качественную подготовку перед началом обучения в школе, отмтеили в министерстве.