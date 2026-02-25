Математическая олимпиада прошла в Черноголовке

В Черноголовке прошел очередной этап всероссийского «Математического праздника» — одной из самых известных и престижных олимпиад для учащихся. Площадкой для проведения интеллектуального марафона стала Новая Черноголовская школа, принявшая 54 юных математика из шестых и седьмых классов.

Организатором события выступил младший научный сотрудник Московского государственного университета Владимир Шастин. Он подчеркнул, что «Математический праздник» — это не просто проверка знаний, а важная ступень в образовательной траектории ребенка. Олимпиада известна своими нестандартными задачами, которые требуют не только знания формул, но и развитого логического мышления.

«Главным стимулом для участников стал шанс попасть в образовательный центр „Взлет“ — подмосковный аналог знаменитого „Сириуса“. Те, кто наберет максимальное количество баллов, смогут претендовать на участие в профильных математических сменах, где с одаренными детьми работают лучшие педагоги страны», — подчеркнули организаторы.

Также для школьников подготовили серию интерактивных станций: математическая игротека, исторический квиз и творческие задачи. Ни один участник не ушел с пустыми руками. В качестве награды школьники получили памятные наборы: специализированную литературу по математике, коллекционные значки и новые головоломки.