Математическая неделя прошла в лицее в Балашихе

5 декабря в Балашихе прошел муниципальный этап региональной математической недели «Вершина», посвященной Дню математика и дню рождения выдающегося русского ученого Николая Лобачевского. В соревнованиях приняли участие 11 школ-финалистов, победителем стала команда ГАОУ МО «Балашихинский лицей».

Призерами муниципального этапа стали МБОУ СОШ № 7 с УИОП, МБОУ «Школа № 25», МБОУ «Школа № 3» и МАОУ СОШ № 15.

Региональная математическая неделя «Вершина» проходила в Московской области с 1 по 7 декабря. Основная цель мероприятия — популяризация математики среди школьников и повышение их интереса к достижениям великих ученых, включая Лобачевского, чьи работы оставили значительный след в математике.

В этом году в мероприятии участвовало более 200 тысяч школьников со всех уголков Московской области. Это событие стало важной платформой для обмена знаниями и идеями среди юных математиков.

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