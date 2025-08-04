Матчи третьего дня кубка Александра Овечкина прошли в Подмосковье

В Подмосковье продолжается седьмой Кубок Александра Овечкина — крупный турнир для юных хоккеистов из разных регионов и стран. Сейчас проходит групповой этап соревнований, матчи идут на ледовых аренах в Красногорске и Мытищах.

Московскую область представляют шесть команд: «Академия Петрова», «Витязь», «Атлант», «Балашиха», «Красная машина Юниор» и «Химик». Некоторые из них уже успели одержать победу. Так, «Балашиха» обыграла «Северсталь» со счетом 4:1, а «Красная машина Юниор» одолела петербургское «Динамо» — 3:2.

На льду также встретились команды из Москвы, Омска, Новосибирска, Челябинска, Казани, Ярославля, Минска и других городов. ЦСКА обыграл подмосковного «Витязя» — 16:3, а «Локомотив» из Ярославля разгромил казахстанский «Барыс» — 15:1. Всего в турнире участвуют 24 команды — это рекорд за всю историю турнира.

Групповой этап продлится до 6 августа, затем начнется плей-офф, а 9 августа на арене в Мытищах состоится особый матч — гала-игра с участием легенд хоккея. Напомним, турнир проходит по госпрограмме «Спорт России».