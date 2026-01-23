Матчи Школьной лиги за выход в плей-офф прошли в Чехове

Пятый тур соревнований Чеховской школьной лиги по футзалу прошел во Дворце спорта «Олимпийский» 22 января. По итогам игр определились команды, вышедшие в плей-офф.

С начала учебного года на спортивных площадках Чехова разгорелись жаркие баталии лиги. В группе «А» развернулась напряженная борьба между командами школ № 1, № 9, Любучанской школы и средней школы Чехова-2. По правилам лиги, в плей-офф выходят команды, занявшие призовые места в группе. Также состоялся решающий матч между третьей и Нерастанновской школой. Обе команды взяли третье место в группах «Б» и «В», в которых ранее определились победители — десятая и Новобытовская школа, а также занявшие вторые места лицей № 4 и гимназия № 2.

«Созданная по инициативе губернатора Андрея Воробьева школьная лига объединила юных спортсменов Чехова, создала здоровый соревновательный дух в наших школах и еще больше популяризировала спорт среди молодежи. Всем спортсменам Чеховской школьной лиги побед, уважения к сопернику и справедливых судейских решений. Болельщикам — энергичной и честной поддержки», — пожелал Михаил Собакин.

По итогам игр прошла жеребьевка, определившая пары следующего этапа, в котором финалисты представят Чехов на региональном уровне.

В волейболе уже стали известные пары команд на плей-офф среди юношей. За путевки в следующие этапы борются школьные команды по футзалу, гандболу, баскетболу и шахматам.

Перспективы у проекта значительные: по поручению президента России Владимира Путина, данного по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, в стране будут учреждены чемпионаты «Школьная лига» по самым популярным видам спорта. Это откроет перед юными спортсменами из Чехова возможность бороться за титул чемпионов России.