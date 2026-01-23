Матчи Школьной лиги за выход в плей-офф прошли в Чехове
Пятый тур соревнований Чеховской школьной лиги по футзалу прошел во Дворце спорта «Олимпийский» 22 января. По итогам игр определились команды, вышедшие в плей-офф.
С начала учебного года на спортивных площадках Чехова разгорелись жаркие баталии лиги. В группе «А» развернулась напряженная борьба между командами школ № 1, № 9, Любучанской школы и средней школы Чехова-2. По правилам лиги, в плей-офф выходят команды, занявшие призовые места в группе. Также состоялся решающий матч между третьей и Нерастанновской школой. Обе команды взяли третье место в группах «Б» и «В», в которых ранее определились победители — десятая и Новобытовская школа, а также занявшие вторые места лицей № 4 и гимназия № 2.
Участников соревнований лично приветствовал глава округа Михаил Собакин, отметив важность проекта для развития молодежного спорта.
«Созданная по инициативе губернатора Андрея Воробьева школьная лига объединила юных спортсменов Чехова, создала здоровый соревновательный дух в наших школах и еще больше популяризировала спорт среди молодежи. Всем спортсменам Чеховской школьной лиги побед, уважения к сопернику и справедливых судейских решений. Болельщикам — энергичной и честной поддержки», — пожелал Михаил Собакин.
По итогам игр прошла жеребьевка, определившая пары следующего этапа, в котором финалисты представят Чехов на региональном уровне.
В волейболе уже стали известные пары команд на плей-офф среди юношей. За путевки в следующие этапы борются школьные команды по футзалу, гандболу, баскетболу и шахматам.
Перспективы у проекта значительные: по поручению президента России Владимира Путина, данного по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, в стране будут учреждены чемпионаты «Школьная лига» по самым популярным видам спорта. Это откроет перед юными спортсменами из Чехова возможность бороться за титул чемпионов России.