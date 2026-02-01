Матчи школьной лиги по четырем видам спорта пройдут в Дубне

Среди юношей лучшие результаты показали команды школ № 1, № 7, № 9, гимназий № 3 и № 11, а также лицея имени Кадышевского. У девушек в число лидеров вошли школы № 7 и № 10, гимназии № 3 и № 11, лицей «Дубна» и лицей имени Кадышевского. Как отметили игроки, интерес к баскетболу среди школьников значительно вырос за два года работы проекта — теперь ребята оттачивают мастерство не только на секциях, но и на дополнительных уроках, специально готовясь к играм Лиги.

«В прошлом году Дубна была пилотным городом проекта, в этом году участвуют уже более 1000 школ», — подчеркнул начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Михаил Богомолов. Областной этап пройдет в несколько туров, где юные спортсмены будут состязаться в четырех дивизионах. Дубна попала в первый дивизион, и ее команды готовы составить достойную конкуренцию соперникам.