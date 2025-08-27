Матчи сборных России и Белоруссии по волейболу пройдут в Одинцове 29 и 30 августа

В Одинцове 29 и 30 августа пройдут товарищеские встречи между мужскими волейбольными сборными России и Белоруссии. Подготовку к предстоящим играм отечественная команда провела в Новогорске.

Игры примет площадка Волейбольного центра.

«Мы работали над проектом проведения большого товарищеского турнира в Новосибирске с приглашением нескольких команд, участвующих в чемпионате мира 2025 года. Выгода была для всех — Россия и Белоруссия получали бы солидную международную практику, остальные сборные — хорошие спарринги в преддверии главного старта сезона», — рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Главный тренер сбороной России Константин Брянский отметил, что главный приоритет для команды — победа.

«Сбор короткий, на старте сезона, но все ребята большие профессионалы и приехали готовыми, поэтому сильного рассинхрона в уровне подготовки не чувствуется. Может быть, кто-то чуть проседает по физике, кто-то чуть медленней, чем в конце сезона, но все в хорошей форме и заряжены», — добавил Брянский.

Матч 29 августа начнется 19:00, а 30 августа — в 16:00. Вход для зрителей свободный. Для тех, кто не сможет прийти на арену, организуют прямую трансляцию на телеканале «Волейбол».