Матчи с участием «Легенд хоккея» пройдут в Талдоме и Солнечногорске

На следующей неделе в Московской области состоятся два матча V зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Игры пройдут 5 марта в Талдомском городском округе и 7 марта в Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матчах примут участие титулованные хоккеисты — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и звезды КХЛ. Стратегию и тактику команды «Легенд хоккея» на протяжении всех пяти сезонов проекта разрабатывает двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, который выступает в качестве тренера.

Среди специальных гостей — актер театра и кино Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова. Для болельщиков и гостей матча организуют зону спортивных активностей с конкурсами и призами. Юные хоккеисты смогут посетить мастер-класс от Сергея Конькова.

Талдомский городской округ: * Место проведения: поселок Запрудня, улица Первомайская, дом 59 (каток). * Дата: 5 марта 2026 года. * Программа мероприятия: мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду с 18:00, торжественное открытие и матч «Легенды хоккея» против «Сборной жителей» с 19:00.

Солнечногорск: * Место проведения: центральный каток. * Дата: 7 марта 2026 года. * Программа мероприятия: мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова, викторины и конкурсы на льду с 12:00, торжественное открытие и матч «Легенды хоккея» против «Сборной жителей» с 13:00.

Для аккредитации СМИ необходимо направить ФИО, наименование СМИ, должность и актуальные контактные данные журналиста на электронную почту mosoblsport@list.ru до 15:00 4 марта 2026 года (Талдом) и до 15:00 6 марта 2026 года (Солнечногорск). Дополнительная информация по телефону: +7 915 103 04 69 (Анастасия).

