Матчи плей‑офф Национальной молодежной хоккейной лиги пройдут в Чехове

В Чехове пройдет целая серия игр ¼ плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги России. Хоккейный клуб «Гранит — Чехов» встретится на домашней арене с соперниками из Санкт-Петербурга — командой «Динамо-576».

В регулярном чемпионате команды уже встречались. Они провели четыре игры — две в Санкт-Петербурге и две в Чехове. Три раза в них победу одержали подмосковные спортсмены. В прошлом раунде плей-офф спортсмены из Чехова уверенно одолели команду из Череповца «Металлург ВО», одержав победу с общим счетом по сумме двух встреч 3:0.

Матчи состоятся 12 и 13 апреля, начало в 17:00. Вход для всех желающих свободный.

Увидеть хоккейные баталии можно по адресу: Чехов, улица Московская, 104, Ледовый хоккейный центр «Витязь».

Третий матч состоится 16 апреля в северной столице. Именно на нем решится, будет ли продолжена серия игр или же определится соперник.