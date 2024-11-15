Матчи первого тура школьной спортивной лиги прошли в Балашихе

Балашихинская школьная лига продолжается в Подмосковье. В образовательных учреждениях округа проходят матчи по девяти дисциплинам.

Участвуют в лиге 38 команд. Они соревнуются в волейболе, баскетболе, футзале, шахматах и математических боях.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров побывал на матче по волейболу в школе № 29.

«Турниры Школьной Лиги в самом разгаре. С удовольствием заехал сегодня поддержать волейболисток. В Балашихе в этом году девять направлений: волейбол, футзал, шахматы, баскетбол 3×3, медиа, КВН, математические бои и Зарница. Желаю всем участникам удачи и побед», — сказал Сергей Юров.

Отметим, что новый сезон начался 31 октября. В нем участвуют свыше пяти тысяч школьников. В этом году ребята сразятся также в КВН, танцах, медиа, военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.

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