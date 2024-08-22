Матчи первенства Подмосковья по футболу среди детей прошли в Солнечногорске

Игры в рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд 2013 и 2014 года рождения провели в спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Команда округа сыграла с футболистами из Дмитрова.

В этот день прошло два матча. Матч футболистов 2014 года рождения с командой из Дмитрова закончился со счетом 1:1. А ребятам 2013 года рождения удалось обыграть соперников со счетом 5:0. Руководитель молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов поздравил юных спортсменов с заслуженной победой.

«Футболисты из Солнечногорска показывают хорошие результаты. На сегодняшний день лидирующие позиции занимает команда 2013 года. Желаю всем ребятам новых побед в последующих играх», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Всего в первенстве Московской области участвуют порядка 80 команд. Итоги подведут в конце октября.

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