Матчи областного первенства по хоккею прошли в Чехове

Сначала на лед вышли юноши 2012 года рождения, команды «Витязь» из Чехова и «Атлант» из Мытищ. Уже в дебюте поединка гости сумели выйти вперед, в последствии завладев территориальным и игровым преимуществом. В итоге матч завершился со счетом 2:8. Победу одержал коллектив из Мытищ. Тренирует чеховских юношей Павел Плотников.

В противостоянии среди юниоров «Витязь» играл с клубом «Импульс» из Черноголовки. Эта встреча развивалась под диктовку хозяев льда. Практически каждая атака чеховцев оказывалась результативной. Поединок завершился с двузначным счетом — 10:3 и убедительной победой команды «Витязь». Тренируют спортсменов Илья Солодов и Антон Каракезов.