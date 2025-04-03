Матчи областного первенства по хоккею прошли в Чехове

В округе состоялись игры первенства Подмосковья среди юношей и юниоров. Встречи прошли в спортивном комплексе «Ледовый дворец».
Сначала на лед вышли юноши 2012 года рождения, команды «Витязь» из Чехова и «Атлант» из Мытищ. Уже в дебюте поединка гости сумели выйти вперед, в последствии завладев территориальным и игровым преимуществом. В итоге матч завершился со счетом 2:8. Победу одержал коллектив из Мытищ. Тренирует чеховских юношей Павел Плотников.
В противостоянии среди юниоров «Витязь» играл с клубом «Импульс» из Черноголовки. Эта встреча развивалась под диктовку хозяев льда. Практически каждая атака чеховцев оказывалась результативной. Поединок завершился с двузначным счетом — 10:3 и убедительной победой команды «Витязь». Тренируют спортсменов Илья Солодов и Антон Каракезов.
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