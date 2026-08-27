Матчи Юношеской футбольной лиги пройдут в Химках 29 августа

На стадионе «Новые Химки» в Химках 29 августа состоятся матчи Юношеской футбольной лиги. Команды «Химок» встретятся с липецким «Металлургом» в двух возрастных категориях.

Первыми на поле выйдут игроки 2011 года рождения — начало встречи запланировано на 11:30. Футболисты 2010 года рождения проведут матч в 14:00. После выездных игр химчане вновь сыграют дома и намерены подарить болельщикам зрелищный футбол.

«Возвращение на домашнее поле — всегда важный момент для команды. Поддержка трибун придает сил и помогает добиваться результата. Приглашаю болельщиков прийти и поддержать юных футболистов Спортивной школы олимпийского резерва „Химки“», — поделился лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Игры пройдут на стадионе спорткомплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, 2. Вход для зрителей свободный.