Матчи «Финала четырех» по футзалу прошли в Чехове в рамках школьной лиги

5 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялись матчи «Финала четырех» по футзалу в рамках Чеховской школьной лиги. В турнире участвовали сильнейшие команды муниципальных общеобразовательных учреждений.

Итоги соревнований подвели 9 февраля. Лучшими игроками этапа стали Михаил Кузовкин (школа № 1), Денис Барановский (школа № 10), Артем Тараненко (Нерастанновская школа) и Владислав Дрогобужев (гимназия № 2).

Также отметили лидеров по индивидуальной результативности. Алексей Ананьев из школы № 10 забросил 16 мячей, Анатолий Рольский из школы № 1 — 13 мячей, а Никита Антоненков из второй гимназии — 9 мячей.

«Впечатляет, насколько серьезно ребята подходят к каждой игре: четкие взаимодействия, борьба до финального свистка. Видно, что за этими матчами — регулярные тренировки, работа над ошибками и настоящая командная сплоченность. Пусть этот финал станет новой точкой роста для всех участников», — отметил заместитель главы округа Вадим Шевырев.

Школьная лига создана по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ее цель — объединить юных спортсменов со всего округа, сформировать здоровый соревновательный дух в образовательных учреждениях и популяризировать спорт среди молодежи.