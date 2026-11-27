На старте соревнований команды провели три встречи. На площадку вышли сборные школ № 1, 7 и 11, при этом некоторые участники только начинают выступать за свои учебные заведения. «Сегодня стартуют первые матчи, конечно, они напряженные и волнительные. Я стараюсь подбодрить команду, настроить ребят морально и тактически, надеюсь на хороший результат. Никаких проходных матчей здесь не бывает: ребята постоянно выкладываются, бьются и стараются постоять за честь школы», — рассказал учитель физической культуры школы № 11 и тренер по футболу Юрий Жилин.

Ученица 11 «В» класса школы № 11 Анна провела в составе сборной лишь вторую игру. Она отметила, что ей нравится играть за команду, а главной целью в Школьной лиге считает победу. «Турнир Единой школьной лиги вырос по сравнению с прошлым годом: дети стали более мотивированными, они знают, чего хотят. В прошлом году наши команды уже выступали на региональном этапе. Ребята борются до последнего, выкладываются по полной. Все знают и соблюдают правила, играют активно и динамично. Конечно, судить непросто, потому что все на эмоциях. Во время матчей иногда случаются стыки, но спорные моменты удается быстро урегулировать — важно вовремя поговорить с игроками», — поделился судья соревнований Алексей Акшаев.

В сезоне 2026/2027 в Единой школьной лиге участвуют 18 школ Ленинского округа. Помимо футзала, школьники соревнуются в баскетболе 3×3, волейболе и шахматах, а также в новых дисциплинах — настольном теннисе и киберспорте. Проведение первых матчей показало высокий интерес школьных команд к турниру и готовность участников бороться за результат на всех этапах соревнований.