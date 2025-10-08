Матчи 15-го тура областного турнира по футболу прошли в Реутове

В холодный воскресный день на стадионе спортивной школы «Приалит» было жарко. На поле встретились местная футбольная команда и гости из Лобни.

Эти команды футболистов 2010 года рождения в турнирной таблице идут друг за другом и являются принципиальными соперниками. Первый тайм для принимающей команды прошел не очень хорошо — гости смогли забить два мяча.

После перерыва прошла рокировка, и тогда хозяевам удалось переломить ход игры. Команда собралась и забила сначала один гол, а затем Егор Прокофьев довел счет до равного. В итоге ничья 2:2.

«Матч хороший, но много моментов не реализовали. Отменили гол наш. Не забили, упустили моменты, упустили победу», — поделился нападающий команды СШ «Приалит» Егор Прокофьев.

Тренер команды, заместитель директора спортшколы Денис Бабак отметил, что такой результат матча был закономерным. «Первый тайм провалили в качестве реализации. Была очень слабая реализация, были четыре момента хороших, в итоге не забили. А у соперника были полтора момента, в итоге они забили нам два. В перерыве были сделаны замены для того, чтобы немного игру переломить. В принципе удалось, два забили, но в итоге в конце немного не дожали», — рассказал тренер.

Сразу после первого матча на поле вышли футболисты 2008 года рождения, выпускники спортшколы «Приалит». За 20 минут ребята смогли забить лобненской команде два гола. Всю игру реутовчане показывали отличный футбол. Не пропускали моменты, доводили их до конца. Итог — 4:1, и команда 2008 года остается на первом месте в турнирной таблице.