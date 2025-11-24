Матчевая встреча по конькобежному спорту прошла в Коломне

Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «Матчевая встреча городов России» состоялись в конькобежном центре «Коломна» 22 ноября. Праздник спорта и прекрасного настроения собрал на коломенской ледовой арене более 250 юных спортсменов из разных уголков России: Владимирской, Кировской, Нижегородской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Свердловской, Ульяновской и Московской областей, Республики Татарстан и Пермского края.

Первыми на быстрый коломенский лед вышли девушки и юноши 9-11 лет, они продемонстрировали свой спортивный характер и неудержимую волю к победе на дистанциях 100 и 300 метров.

На торжественной церемонии открытия соревнований юных спортсменов, их наставников, судейскую коллегию приветствовали председатель комитета по развитию детско-юношеского спорта Союза конькобежцев России Валерий Прусов. «Хочу напомнить, что российские конькобежцы сейчас выступают на Кубках мира. Они не только представляют нашу страну на мировой спортивной арене, но и передают эстафету вам, юным спортсменам, которым предстоит продолжить эту славную традицию», — отметил Прусов.

И участники соревнований, и их тренеры традиционно отмечают высокое качество коломенского льда. Тренер команды Свердловской области Татьяна Гафурова отметила, что уже второй год привозит в Коломну своих воспитанников.

«Дети такого скользкого льда никогда не видели. Вчера мы здесь были на ледовой разминке, и они уже сказали, „Вот это катуха!“, потому что дома у нас так лед не катит. Они под впечатлением, потому что теперь знают, что лед может быть настолько скользким, и от этого катания они получили очень большое удовольствие», — рассказала Гафурова.