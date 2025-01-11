Матч звезд хоккея с жителями Пушкино перенесли из-за погодных условий

Матч «Легенд хоккея» с любителями в рамках проекта «Выходи во двор» перенесли в Пушкино 11 января из-за погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«В связи с установившейся теплой погодой провести мероприятие на открытом льду не представляется возможным. Новая дата проведения игры в Пушкино объявят дополнительно», — отметили в ведомстве.
Напомнимм, проект «Выходи во двор» стартовал по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Игры проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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