Матч звезд хоккея с военнослужащими дивизии имени Дзержинского пройдет в Балашихе

Звезды отечественного хоккея проведут товарищеский матч с бойцами дивизии имени Дзержинского. Игра состоится 20 февраля в 14:00 на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

За команду «Легенды хоккея» выступят Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков, Игорь Мишуков, Игорь Варицкий и Руслан Берников.

К ним также присоединятся известные гости — футболист Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, корреспондент ТВЦ Илья Данильцев и участник СВО Никита Волков. Комментировать игру для зрителей будет спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Напомним, что встречи титулованных спортсменов с военнослужащими дивизии проходят с 2022 года. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии в рамках проекта «Выходи во двор» организуются товарищеские матчи по футболу и хоккею. Матч в Балашихе проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».