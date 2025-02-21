Матч звезд хоккея и бойцов СВО прошел в Балашихе

В Балашихе в преддверии Дня защитника Отечества прошла товарищеская игра звезд хоккея с военными дивизии имени Дзержинского, участвовавшими в СВО, и представителями академии имени Петра Великого. Матч провели на арене Ледового дворца 20 февраля.

Перед началом матча солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, который вошел в команду «Легенд хоккея», исполнил песню «Мужские слезы» и признался, что играть с участниками спецоперации — большая честь для него. После этого в Ледовом дворце объявили минуту молчания в память о погибших воинах.

«Справа от меня стоят Герои — те, кто боролся за нашу страну, за нашу Родину и продолжает бороться на хоккейных площадках мира. Слева от меня стоят Герои специальной военной операции, которые выполняют боевые задачи», — отметил командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.

Перед собравшимися с речью выступил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.