Матч звезд хоккея и бойцов СВО прошел в Балашихе
В Балашихе в преддверии Дня защитника Отечества прошла товарищеская игра звезд хоккея с военными дивизии имени Дзержинского, участвовавшими в СВО, и представителями академии имени Петра Великого. Матч провели на арене Ледового дворца 20 февраля.
Перед началом матча солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, который вошел в команду «Легенд хоккея», исполнил песню «Мужские слезы» и признался, что играть с участниками спецоперации — большая честь для него. После этого в Ледовом дворце объявили минуту молчания в память о погибших воинах.
«Справа от меня стоят Герои — те, кто боролся за нашу страну, за нашу Родину и продолжает бороться на хоккейных площадках мира. Слева от меня стоят Герои специальной военной операции, которые выполняют боевые задачи», — отметил командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов.
Перед собравшимися с речью выступил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Спасибо всем, что сегодня собрались. Губернатор и Президент уделяют очень большое внимание нашим Героям. И сегодня на площадке — Герои спорта и Герои, которые сражаются за нашу Родину. Здесь с нами очень много семей тех ребят, которые находятся в зоне СВО. Дай Бог вам всем здоровья!» — подчеркнул глава ведомства.
На лед вышли олимпийские чемпионы Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук и другие звезды хоккея. Команду дополнили футболист Александр Мостовой, депутат Госдумы Роман Терюшков и прочие знаменитости.
Игра с «Героями Подмосковья» была напряженной и завершилась со счетом 11:11.
Этот матч стал пятым в серии товарищеских встреч знаменитых спортсменов с военнослужащими.