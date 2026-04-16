Матч за Суперкубок России по регби пройдет в Монино

25 апреля 2026 года в подмосковном Монино (городской округ Щелково) состоится важное спортивное событие — матч за Суперкубок России по регби. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За главный трофей сезона поборются чемпион и обладатель Кубка страны — казанский клуб «Стрела-Ак Барс», а также вице-чемпион России — московское «Динамо». Для команды из Казани это будет уже третий финал Суперкубка подряд, тогда как «Динамо» впервые сыграет в матче такого высокого уровня.

Символично, что в этот же день откроется новая арена «ВВА-Подмосковье» с вместимостью более 7 тысяч зрителей. Стадион начнет свою историю с матча высокого статуса, где зрители смогут насладиться игрой сильнейших команд страны.

Помимо главного матча, гостей ждет насыщенная программа. В этот же день состоится матч между юниорской сборной России по регби и командой ЦСКА, а также турниры детских команд. Для зрителей будет организована развлекательная программа.

Начало встречи запланировано на 12:00, а программа для зрителей стартует в 10:30. Билеты на матч можно приобрести на сайте [https://supercup.rugby.ru/](https://supercup.rugby.ru/). Для детей до 7 лет включительно вход свободный.

