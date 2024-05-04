Матч в честь тренера Малышенко провели баскетболисты из Коломны | 360°

04 мая 2024, 14:52
Матч в честь тренера Малышенко провели баскетболисты из Коломны
Баскетболисты из Егорьевска и Коломны провели товарищеский матч в честь тренера Александра Малышенко. Собрали команды из спортсменов разных возрастов.
Егорьевскому спортсмену Александру Малышенко исполнилось 65 лет.
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«Поздравить меня с юбилеем и поиграть в баскетбол приехала команда из Коломны. Я являюсь самым старым игроком в Егорьевске. Я планирую закончить с игрой в баскетбол по состоянию здоровья. Но я никогда не перестану любить этот вид спорта. Это счастье. Когда ты выходишь на площадку — ты проживаешь другую жизнь», — рассказал Александр Малышенко.
Малышенко удалось передать свою любовь к спорту многим ребятам, которые вырастая продолжают играть в баскетбол.
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«Я занимаюсь баскетболом почти 20 лет. В этот вид спорта меня привел Александр Малышенко. Если бы не он, я бы не добился успехов в баскетболе. В честь него сегодня мы проводим турнир. Баскетбол — это лучшая игра с мячом», — поблагодарил тренера Кузнецов.
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