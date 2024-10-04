Матч со звездами футбола в Королеве отменили из-за плохой погоды

Финальную игру проекта «Выходи во двор», запланированную на 4 октября в Королеве, отменили из-за плохой погоды и дождей. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Звезды футбола хотели сыграть с командой королевцев на обновленном стадионе «Чайка». Свое участие в команде легенд подтвердили Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Филимонов на позиции вратаря и другие знаменитые спортсмены. Однако погода внесла свои коррективы и матч пришлось отменить.

«Приносим извинения за дождливые новости», — написали в Telegram-канале Минспорта Московской области.

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