Матч с участием звезд футбола пройдет в Лобне 12 сентября

Гала-матч, в котором на поле выйдут легенды российского футбола, состоится на стадионе «Москвич» в Лобне 12 сентября. Мероприятие пройдет при поддержке команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В составе звездной сборной на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Денис Глушаков, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и другие известные футболисты. Матч будут комментировать Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Перед игрой легендарные футболисты проведут мастер-класс для жителей и гостей Лобни. Мероприятие начнется в 12:00, вход на него свободный.

Стадион «Москвич» является одной из главных спортивных площадок Лобни. В 2025 году там установили систему подогрева футбольного поля, что позволяет проводить матчи круглый год.