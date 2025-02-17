Матч проекта «Выходи во двор» прошел в Пушкино в выходные

Матч серии «Выходи во двор» состоялся в пушкино в минувшие выходные. Команда легенд хоккея сразилась со спортсменами-любителями на льду Центрального парка культуры и отдыха.

Сборная звезд выиграла матч со счетом 8:3, рассказали в региональном Минспорте.

В команде легенд вошли олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира Андрей Коваленко и другие.

«Самое главное — это посыл младшему поколению, что мы все со двора. Я играл в дворовый хоккей до 14 лет, а только потом попробовал профессиональный. У нас настрой великолепный. Самое главное, пускай в хоккее всегда побеждает дружба», — сказал Андрей Коваленко.

На лед также вышли обладатель Кубка Португалии, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой, артист театра и кино Иван Мулин и участник СВО Никита Волков.

Перед игрой Сергей Коньков провел мастер-класс, где показал будущим хоккеистам приемы владения шайбой.

Проект «Выходи во двор» реализуют в Подмосковье по инициативе губернатора в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».