Матч по футболу в память об Алексее Ефремове прошел в Можайском округе

Товарищеская встреча по футболу состоялась 24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал». Матч посвятили бывшему начальнику ОМВД России по городскому округу Алексею Ефремову.

Проведение такой игры уже второй год подряд становится доброй традицией, объединяющей коллег, друзей и близких Алексея Ефремова. С 2019 года он возглавлял ведомство в Можайском округе. 24 февраля 2024 года на сороковом году жизни Ефремов скоропостижно скончался.

«Алексей был настоящим человеком, другом, который нас всех объединял. Спорт, а особенно футбол, для него был важной частью жизни», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Руководитель муниципалитета участвовал в товарищеском матче в составе команды «Друзья», которая сыграла с «Коллегами ОМВД». Игра прошла в атмосфере честной спортивной борьбы и завершилась «ничьей» — 4:4.

Особым игроком команды «Друзья» стал сын Алексея Ефремова — Илья, который не только достойно проявил себя на поле, но и отметился забитым мячом.