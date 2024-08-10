Матч по футболу на электроколясках провели на фестивале в Пушкино

В Пушкино прошел второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». В этом году организаторы ввели новые виды спорта, в том числе товарищеский матч по футболу на электроколясках.

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» организовала фестиваль при поддержке правительства области и администрации городского округа Пушкинский. Около 100 инвалидов-колясочников со всего региона приняли в нем участие.

«Это единственный в России фестиваль для инвалидов-колясочников. В этом году мы представили новые виды спорта: провели товарищеский матч по футболу на электроколясках, привезли напольный шафлборд, художники представили картины», — отметил организатор фестиваля «Подмосковье без границ» Игорь Гундеров.

Организаторы наградили активистов с ограниченными возможностями здоровья. Почетным гостями стали участники специальной военной операции, которые получили инвалидность на фронте.

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