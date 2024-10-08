Матч пятого тура областного первенства по хоккею прошел в Чехове

Пятый тур первенства Московской области по хоккею прошел в Чехове. Местная команда встретилась со сборной из Красногорска.

Соревнования прошли в Ледовом дворце. Ребята из хоккейного клуба «Витязь» из Чехова встретились с красногорской «Академией Петрова».

В начале матча вели спортсмены из Чехова. После успех ждал команду гостей поля.

После напряженной игры вперед вышла команда «Академия Петрова». Ребята смогли забросить еще несколько шайб и выиграть со счетом 6:1.

Капитан команды «Витязь» 2015 года рождения отметил, что они только набираются опыта в первом сезоне в элитном дивизионе.