Матч пятого тура областного первенства по хоккею прошел в Чехове
Пятый тур первенства Московской области по хоккею прошел в Чехове. Местная команда встретилась со сборной из Красногорска.
Соревнования прошли в Ледовом дворце. Ребята из хоккейного клуба «Витязь» из Чехова встретились с красногорской «Академией Петрова».
В начале матча вели спортсмены из Чехова. После успех ждал команду гостей поля.
После напряженной игры вперед вышла команда «Академия Петрова». Ребята смогли забросить еще несколько шайб и выиграть со счетом 6:1.
Капитан команды «Витязь» 2015 года рождения отметил, что они только набираются опыта в первом сезоне в элитном дивизионе.
В следующий раз в рамках первенства области чеховцы сыграют в Балашихе 12 октября.
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