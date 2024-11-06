Матч первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошел в Чехове

Команда по хоккею из Чехова «Витязь» сыграла на своей территории с «Крыльями Советов» из Москвы. Матч прошел в рамках девятого тура первенства столицы.

Игроки и тренеры «Витязя» отметили, что матч был непростым. В первые минуты хозяева льда пытались перехватить инициативу, однако опытные хоккеисты из Москвы атаковали и открыли счет.

После первого и второго периода счет был 0:4 в пользу гостей. В конце «Крылья Советов» забросили еще шесть шайб, а «Витязь» — две. Игра закончилась со счетом 2:10 в пользу столичной команды.

Директор спортивной школы «Витязь» Александр Васильев отметил, что уровень игр в первенстве выше, что позволяет спортсменам из Чехова быстрее развиваться. Главный тренер Вадим Хволес рассказал, что команда «Витязь» представляет собой добротный коллектив.

«Витязь» проведет работу над ошибками. Следующая игра пройдет 13 ноября со столичной командой «Московской академии хоккея-2».

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