Матч первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошел в Чехове

В девятом туре первенства Москвы хоккейный клуб «Витязь» из Чехова встретился со столичной командой «Крылья Советов». Матч завершили со счетом 2:10 в пользу москвичей.

В городском округе Чехов при поддержке администрации муниципалитета организуют множество соревнований. В рамках девятого тура первенства Москвы чеховские хоккеисты из команды «Витязь» в домашнем матче сразились с москвичами из клуба «Крылья Советов».

«Чтобы был соперник. Чтобы рост для хоккеистов был. На область уровень немножко слабее, а на первенство Москвы есть хорошие команды. Наши ребята-хоккеисты быстрее будут расти в профессиональном плане», — подчеркнул директор спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева Александр Липко.

Хозяева льда только в начале матча могли отвечать на каждую атаку гостей своими контрвыпадами. Затем опытные игроки из столицы одержали верх.

«Ребята хорошие. На область играют. Так я с ними мало знаком, потому что мы не пересекаемся — играем по Москве. А они — по области. Но пару раз встречались. Хорошая, добротная команда», — поделился главный тренер хоккейного клуба «Крылья Советов» Вадим Хволес.