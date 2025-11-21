Матч международного турнира по гандболу прошел в Чехове

19 ноября на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» состоялся первый официальный домашний матч гандбольной команды «Чеховские медведи» в рамках турнира SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток». Подмосковные спортсмены сыграли с клубом из Белоруссии «СКА-Минск».

В первом периоде встречи уверенно вели гости. «Чеховские медведи» поначалу не успевали за высоким темпом, заданным соперниками из Минска. Однако уже к середине тайма хозяева площадки не только отыгрались, но и вышли вперед, создав к перерыву отрыв в пять мячей.

Однако во втором периоде игра изменилась. Гости провели работу над ошибками в раздевалке и вышли на площадку более собранными, что позволило им к середине второго тайма повести в счете. «Чеховские медведи» не собирались уступать, и исход встречи оставался неопределенным до последних секунд. Однако победа досталась гостям. Итоговый счет — 33:34.

«Сегодня игра получилась очень боевой, порой даже эмоции зашкаливали. Но вот уже какую игру подряд мы не включаемся в первые десять минут второго тайма. Если со слабым соперником такое может пройти, то со скоростной командой, как „СКА — Минск“, подобное позволять нельзя. Игра была отличной», — отметил после матча игрок «Чеховских медведей» Антон Аксюков.

Самым результативным у подмосковных спортсменов был признан разыгрывающий Дмитрий Кандыбин — на его счету девять голов, отправленных в ворота соперника.

Следующий матч SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» команда из Чехова также проведет дома против белорусского клуба «Машека».