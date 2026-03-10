Матч между любителями и звездами хоккея прошел в Солнечногорске

Встреча на центральном катке округа состоялась 7 марта в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор». Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу прославленных спортсменов.

В составе команды «Легенды хоккея» на лед вышли олимпийские чемпионы и чемпионы мира Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Булаев, Виталий Прохоров, а также обладатель Кубка Континента Евгений Артюхин и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Тренирует команду двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Специальными гостями матча стали актер Роман Толкарев, актриса и блогер Валерия Кожевникова. За игрой с трибун наблюдал Борис Михайлов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, который много лет живет в Солнечногорске.

Глава округа Константин Михальков не только поддержал мероприятие, но и лично вышел на лед вместе со звездами. Он отметил, что личный пример — лучшая мотивация для юных спортсменов.

Сергей Коньков провел для солнечногорских ребят мастер-класс по базовым элементам: катанию с шайбой и без, точности бросков. Затем состоялась «Супер игра» в формате один против всех. Детям подарили шайбы с автографами легенд. Сергей Коньков подчеркнул, что такие встречи мотивируют заниматься спортом и вдохновляют примером людей, добившихся побед на мировой арене.

Для гостей организовали конкурсы, активности и автограф-сессию.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2022 года. За это время «Легенды хоккея» сыграли около 40 матчей с любительскими командами Подмосковья.