Матч «Легенд футбола» с жителями Солнечногорска пройдет 20 июля

Настоящий футбольный праздник ожидает жителей и гостей городского округа Солнечногорск 20 июля. Главным событием будет товарищеский матч между командой звезд российского футбола и сборной местных футболистов-любителей.

Встреча станет седьмым футбольным противостоянием «Легенд футбола» с любительскими сборными региона в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Выходи во двор». На поле стадиона «Металлург» выйдут прославленные футболисты, включая Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко и других.

Трехкратный серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России тренер Валерий Гладилин будет руководить игрой звездной сборной. Под его наставничеством профессиональные спортсмены еще ни разу не проиграли жителям региона.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах будет организована развлекательная программа с розыгрышем подарков. Болельщики смогут насладиться главной игрой дня под комментариями опытных спортивных журналистов.

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