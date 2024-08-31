Матч «Легенд футбола» с любительской сборной прошел в Ногинске

Первый матч на обновленном стадионе «Старт», в котором приняли участие команда «Легенды футбола» и жители Богородского городского округа, состоялся 31 августа. Звездная сборная одержала победу, завершив игру со счетом 10:8.

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов отметил, что стадион, возраст которого составляет 49 лет, получил вторую жизнь. Он выразил надежду, что трибуны вскоре снова наполнятся зрителями, а спортивные площадки не будут пустовать. Также министр пожелал юным спортсменам добиться значительных успехов и завоевать впечатляющие победы.

Кроме того, он обозначил, что на стадионе планируется создать не просто хоккейную коробку, как это было ранее, а более современное и многофункциональное пространство для тренировок и соревнований.

В 2021 году специалисты обнаружили, что сооружения стадиона «Старт», построенного в 1975 году, находятся в аварийном состоянии из-за значительного износа. Годом позже стадион попал в обширную программу капитального ремонта спортивных объектов, разработанную по инициативе губернатора Подмосковья.

В ходе ремонтных работ на стадионе появилось футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, а рядом разместились площадки для волейбола и воркаута. Также установили площадку для мини-футбола, тоже с искусственным покрытием.

Работы в здании продолжаются, и открытие обновленного фитнес-центра с новой ледовой ареной намечено на конец года. Этого события ожидают с нетерпением более чем восемь тысяч жителей соседних микрорайонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».