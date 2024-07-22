«Легенды футбола» сыграли с любительской командой в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Седьмую игру в рамках летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» между легендами футбола и любительской командой провели на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Матч завершился в пользу звездной сборной со счетом 8:5.

С жителями Солнечногорска сыграли прославленные футболисты Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Олег Корнаухов, Василий Иванов и Александр Филимонов. Комментировал зрелищное противостояние дуэт профессиональных спортивных журналистов Виктор Гусев и Олег Жолобов. За игрой наблюдали порядка 1500 болельщиков.

Перед гала-матчем для детей из местных футбольных секций провели мастер-классы, где каждый смог сыграть в одной команде с звездами отечественного спорта.

«Рад, что в этот раз ценители футбола встретились именно в Солнечногорске. Благодарю министерство физической культуры и спорта региона за поддержку и помощь в организации этого мероприятия. И взрослые, и дети получили море положительных эмоций», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского проекта «Демография».

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