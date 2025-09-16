Матч Кубка России по футболу прошел в Раменском

На поле встретились местный футбольный клуб «Леон Сатурн» и медиакоманда «Броук Бойз» из Одинцова. Увидеть третий отборочный раунд кубкового турнира пришло более 4 тысяч зрителей.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом раменской команды. Игроки «Сатурна» хорошо двигались, выходили на ударные позиции и били по воротам. К сожалению, ударам не хватало точности.

Пропустив первый гол, раменские футболисты с двойной энергией принялись осаждать ворота гостей, нанесли немало ударов по воротам соперника, но вновь подвела неточность в завершающей стадии атак. Уже в добавленное арбитром время после неудачно поданного раменскими футболистами углового мяч отскочил к Федору Смолову, который переадресовал его Ари, и бразилец красивым ударом со своей половины поля забил гол в пустые ворота «Сатурна». В итоге со счетом 2:0 победила команда «Броук Бойз».

Сотни болельщиков после игры дожидались автографа от бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. Он сфотографировался с молодежью Раменского.

«Забить гол всегда приятно, но важно, что победили и прошли дальше. Клуб „Сатурн“ для меня отчасти родной. Эти места помню с теплотой», — поделился нападающий команды «Броук Бойз»

Гол Смолова запомнят надолго не только любители футбола, но и сам Федор. Ведь забитый в Раменском мяч стал 158-м в карьере спортсмена, теперь он сравнялся с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.