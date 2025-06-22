Матч ко Дню детского футбола прошел на стадионе «Гидросталь» в Чехове

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Чехове отметили Всемирный день детского футбола. Мероприятие состоялось в рамках спортивного марафона «Сила России».

С приветственным словом выступил муниципальный депутат Константин Безрукавый. Он поздравил тренеров команд спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева и вручил им благодарственные письма, а игрокам подарил спортивные мячи для будущих игр.

После торжественной части мероприятия ребята 2015 года рождения разделились на четыре команды и сыграли в футбол. По результатам состязаний победителем стала сборная четвертого состава «Витязя», второе место у третьей команды, первый состав спортшколы завоевал бронзу, а замыкала турнирную таблицу вторая команда.

Подготовил юных спортсменов тренер первой квалификационной категории Павел Гусев.