Матч ко Дню детского футбола прошел на стадионе «Гидросталь» в Чехове

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Чехове отметили Всемирный день детского футбола. Мероприятие состоялось в рамках спортивного марафона «Сила России».
С приветственным словом выступил муниципальный депутат Константин Безрукавый. Он поздравил тренеров команд спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева и вручил им благодарственные письма, а игрокам подарил спортивные мячи для будущих игр.
После торжественной части мероприятия ребята 2015 года рождения разделились на четыре команды и сыграли в футбол. По результатам состязаний победителем стала сборная четвертого состава «Витязя», второе место у третьей команды, первый состав спортшколы завоевал бронзу, а замыкала турнирную таблицу вторая команда.
Подготовил юных спортсменов тренер первой квалификационной категории Павел Гусев.
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