Матч чемпионата Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске

Домашняя игра футбольного клуба «Солнечногорск» против команды «Дмитров» состоится на стадионе «Металлург» 14 сентября. Матч чемпионата Подмосковья пройдет без зрителей по рекомендации регионального отдела министерства внутренних дел.

Такие меры предосторожности были вынуждены ввести после инцидента, произошедшего ранее между болельщиками команд на матче первого круга в Дмитрове.

«Матч обещает быть интересным и волнительным еще и тем, что сейчас футбольный клуб „Солнечногорск“ после трех побед подряд занимает третье место в чемпионате, а футбольный клуб „Дмитров“ — четвертое с минимальным отставанием. Желаю нашим спортсменам продолжать победную серию и радовать болельщиков красивой игрой», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.