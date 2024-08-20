Матч чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске

Матч 13-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Местный футбольный клуб встретился на поле с командой из спортивной школы «Одинцово». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Голы забили Артем Косович, Александр Салтанов и Никита Рыгин на 19-й, 37-й и 68-й минутах. В перерыве матча среди зрителей прошел розыгрыш ценных призов, сертификатов от партнеров и футбольной атрибутики.

«Футбольный клуб „Солнечногорск“ продолжает бороться за призовые места. По итогам 13-ти туров чемпионата солнечногорские футболисты занимают 4-е место турнирной таблицы. Они провели 10 победных игр и три раза уступили соперникам. От души поддерживаем ребят и желаем им успешных выступлений», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.