Матч чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Матч 13-го тура чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Местный футбольный клуб встретился на поле с командой из спортивной школы «Одинцово». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Голы забили Артем Косович, Александр Салтанов и Никита Рыгин на 19-й, 37-й и 68-й минутах. В перерыве матча среди зрителей прошел розыгрыш ценных призов, сертификатов от партнеров и футбольной атрибутики.

«Футбольный клуб „Солнечногорск“ продолжает бороться за призовые места. По итогам 13-ти туров чемпионата солнечногорские футболисты занимают 4-е место турнирной таблицы. Они провели 10 победных игр и три раза уступили соперникам. От души поддерживаем ребят и желаем им успешных выступлений», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Следующий матч пройдет на стадионе «Металлург» в субботу, 24 августа. Спортсмены сыграют против команды «ВДВ-СпортКлуб» из Наро-Фоминска.

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