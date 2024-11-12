Матч бойцов дивизии имени Дзержинского и футболистов прошел в Подмосковье

Звезды российского футбола провели товарищеский матч с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии. Такие встречи с военнослужащими в Подмосковье стали спортивной традицией, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

«Как правило, мы завершаем сезон, играя с военнослужащими из дивизии Дзержинского. Встречи всегда проходят интересно и эмоционально. Ребята молодые, тренированные, более резвые, более сильные», — прокомментировал тренер команды «Легенды футбола» Валерий Гладилин.

Матч прошел уже в третий раз на территории дивизии в Балашихе. Ранее команда бойцов дважды встречалась с «Легендами хоккея». Все игры проходят в рамках проекта «Выходи во двор», запущенного по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов отметил, что такие мероприятия стали доброй традицией и их планируют продолжать. В составе команды звезд российского футбола выступили Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов. Главным тренером команды легенд стал Валерий Гладилин.

Капитан команды легенд Дмитрий Аленичев добавил, что для спортсменов важнее атмосфера и честная мужская игра, чем сама победа. Матч завершился со счетом 9:9.